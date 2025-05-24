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Kahramanmaraş Depreminin Kahramanı Köpek Killian Vefat Etti

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde göçük altındaki 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek Killian'ın vefatı, hem Türkiye'de hem İsveç'te derin üzüntüye yol açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 22:07, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 22:08
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Kahramanmaraş Depreminin Kahramanı Köpek Killian Vefat Etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, İsveç'ten Türkiye'ye gelerek göçük altındaki 18 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek Killian yaşamını yitirdi. Bu olay, hem Türkiye'de hem de İsveç'te büyük bir üzüntüyle karşılandı. Killian, arama kurtarma çalışmalarında gösterdiği üstün başarı ile birçok insanın hayatına dokundu ve adını unutulmazlar arasına yazdırdı. Onun sayesinde enkaz altından sağ çıkarılan insanlar, ailelerine kavuştu ve umut yeniden yeşerdi. Killian'ın vefatı, arama kurtarma ekipleri ve onu tanıyan herkes için derin bir kayıp oldu.

Killian'ın Kahramanlığı ve Kurtarma Operasyonu

İsveç Acil Durum Ajansı'na bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tezel'in Açıklamaları

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, haberi aldığında inanılmaz bir üzüntü duyduğunu belirtti. Killian'ın Türkiye'de göçük altında 18 kişiyi kurtardığını hatırlatan Tezel, şu ifadeleri kullandı:

  • "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansı'na bağlı Killian'ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik."
  • "Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm."

İsveç'te Kahraman İlan Edildi

Arama kurtarma ekibiyle Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeci Hristov, Kahramanmaraş'ta 4 gün görev yaptıkları Killian'ın göçük altında 18 kişiyi tespit etmesinden dolayı İsveç'te kahraman ilan edildiğini belirtmişti. Killian'ın da bulunduğu itfaiye ekibini geçen yıl ziyaret eden Büyükelçi Tezel, 8 ay önce de aynı ekibin tatbikatını takip ettiğini ifade etti.

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