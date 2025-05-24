Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti. Sergide, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi de deneyimledi. Ayrıca, Kısakürek'in sergide yer alan kişisel eşyalarını inceleyen Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten detaylı bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da dikkatle inceledi.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" Sergisi