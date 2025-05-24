7. Etnospor Kültür Festivali'nde Üçüncü Gün Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü günü, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu festivalde, vatandaşlar geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına büyük ilgi gösterdi. Festival alanında hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli bölümler oluşturuldu ve katılımcılar, geleneksel sporları deneyimleme fırsatı buldu.

Festivalde Öne Çıkan Etkinlikler

Atlı akrobasi gösterileri

gösterileri Kazakistan güreşi müsabakaları

müsabakaları At üzerinden ok atma şovları

Katılımcıların Deneyimleri

Vatandaşlar, festival kapsamında düzenlenen şovları ilgiyle izlerken, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan özel alanlarda geleneksel sporları deneme imkanı buldu. Festivalin üçüncü günü yoğun katılımla tamamlanırken, etkinlikler büyük beğeni topladı.

Festivalin Son Günü

7. Etnospor Kültür Festivali, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.



