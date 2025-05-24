Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza

Antalya'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye 31 bin 715 lira ceza kesildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında bir teknede, avlanması yasak olan türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı belirlendi. Ekipler, yasa dışı avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira ceza uyguladı.

El Konulan Malzemeler

1 dalış elbisesi

2 su altı tüfeği

2 dalış bıçağı

Bazı dalış malzemeleri

Denetimlerin Önemi

Bu tür denetimler, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerin devam edeceği bildirildi.



