Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 km olarak açıklandı.
Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 22:21'de gerçekleşti. Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli tedirginlik yaşadı ve sosyal medya üzerinden gelişmeleri takip etti.
Depremin Detayları
- Merkez üssü: Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi
- Büyüklük: 3.2
- Saat: 22:21
- Derinlik: 5.5 kilometre
Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması
Kandilli Rasathanesi, depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgiler resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı.
Bölgedeki Durum
Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.