Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 km olarak açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 23:15, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 23:16
Yazdır
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 22:21'de gerçekleşti. Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli tedirginlik yaşadı ve sosyal medya üzerinden gelişmeleri takip etti.

Depremin Detayları

  • Merkez üssü: Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi
  • Büyüklük: 3.2
  • Saat: 22:21
  • Derinlik: 5.5 kilometre

Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması

Kandilli Rasathanesi, depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgiler resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Bölgedeki Durum

Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber