Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kadına karşı işlenen suçlarda ceza artırımını öngören düzenlemeyle ilgili olarak mahkemelerin, 18 yaşından küçüklerin "kadın" sayılıp sayılmayacağı konusundaki uyuşmazlığına ilişkin emsal bir karar verdi. Daire, düzenlemenin yaşa bağlı olmaksızın kimlikte cinsiyeti "kadın" olarak belirtilen tüm bireyleri kapsadığına hükmetti.

Türk Ceza Kanunu'nda Kadına Karşı Suçlarda Ceza Artırımı

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) 7406 sayılı kanunla eklenen "suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 6 aydan az olamaz" düzenlemesinin, nüfus kaydında cinsiyeti "kadın" olarak görünen ancak 18 yaşını doldurmamış bireyler açısından uygulanıp uygulanamayacağı konusunda mahkemeler arasında görüş ayrılığı oluştu.

Mahkemeler Arasındaki Farklı Görüşler

Kayseri, Konya ve Van Bölge adliye mahkemeleri, kanunda yaş sınırlamasının öngörülmediğini ve "kadın" ifadesinin nüfus kaydındaki cinsiyet esasına dayalı olduğunu belirterek kararlar verdi.

ifadesinin nüfus kaydındaki cinsiyet esasına dayalı olduğunu belirterek kararlar verdi. Kayseri, Antalya ve Trabzon Bölge adliye mahkemeleri ise 18 yaş altındaki bireylerin "çocuk" sayıldığını ve çocuk hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, "kadın" kavramının toplumda genellikle erişkin bireyleri kapsadığı belirtildi.

Yargıtay'ın Emsal Kararı: Yaş Şartı Yok

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verdiği kararla içtihat uyuşmazlığını giderdi. Kararda; "Kanun koyucu cinsiyet esasına dayalı bir düzenleme yapmıştır, yaş konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Nüfus kaydında cinsiyeti 'kadın' yazan bireylerin tamamı, yaşına bakılmaksızın bu düzenlemeden faydalanır." ifadelerine yer verildi.

Kararın Uygulamaya Etkisi

Bu kararla birlikte, 7406 sayılı Kanun'un getirdiği ceza artırımı hükmünün kapsamı geniş bir biçimde yorumlanarak tüm kadın bireyleri kapsadığı ilan edildi. Böylece, çocuk yaştaki kadın bireyler de aynı yasal korumadan yararlanacak ve uygulamada birlik sağlanacak.

HALİT TURAN