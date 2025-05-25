Bunlar da üniversiteli kurbanlıklar

Üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmaları için yetiştirilen koyun ve koçların bir kısmı halka destek olmak amacıyla özellikle kurban bayramına kısa bir zaman kala satışa çıkarılıyor. Morkaraman, Tuj, İvesi, Karayaka ve Romanov x Morkaraman Melez koyunlar ile Kıl keçisi türünden küçükbaş hayvanların yetiştirildiği birimde kontrol, sağlık ve temizlik birinci planda tutuluyor.

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, akademik çalışmaların yanında halka hizmet ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşan kurban bayramı ile birlikte oldukça fazla ilgi görüyoruz. Yıl boyunca da üretim fazlasını satışa çıkarıyoruz. Özellikle adaklık kurbanlıklar ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 150-200 civarında hayvanı satışa çıkardık. Geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir artış yok. Canlı olarak kilosu 300-310 lira arasında değişen fiyatımız var. Hayvanlarımız mera imkanı bulmuyor ama her türlü sağlık ve kontrolünde yetişiyor" dedi.