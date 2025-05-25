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Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatına damping soruşturması açıldı

Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 09:17, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 09:18
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Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatına damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, yerli üretici firmaların yaptığı başvuru sonucu gerçekleştirilen inceleme kapsamında yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak, Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelere yönelik damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla söz konusu ürünlere yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

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