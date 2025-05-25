İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri Gazze'ye girdi
İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birliklerinin, işgali kalıcı hale getirmek için Gazze'ye girdiği bildirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 09:50, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 09:54
İsrail devlet televizyonu, son olarak paraşütçü tugayının Gazze'ye girdiğini açıkladı. Haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği ve İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait birliklerin, geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.