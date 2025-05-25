Türksat 6A ile Güney Asya'ya İlk Uydu İhracatı Gerçekleşti!

Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen "CABSAT 2025 Fuarı" kapsamında, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin açıklama yaptı. Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği nokta hakkında bilgi veren Uraloğlu, Dubai'de yapılan anlaşmalarla, Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarihi Anlaşma ve Küresel Hizmet

Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirketle imzalanan anlaşmanın, teknik kabiliyet ve ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, Türksat uydularının Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini ifade etti. Daha önce diğer uydularla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak, uydu haberleşme alanında ihracat yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat'ın Küresel Oyuncu Olma Yolculuğu

Uraloğlu, Türksat'ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğine işaret etti. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağına dikkati çekti ve şöyle devam etti:

"Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır."

"Türksat, yüzde 100 Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla, dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir."

"Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir."

Uzayda Yön Veren Türkiye

Uraloğlu, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen bu satışın, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli bir haberleşme uydusunun ilk kez ticari olarak ihraç edilmesi açısından da büyük anlam taşıdığının altını çizdi ve şunları kaydetti:

"Türksat'ın uydu filosuyla birçok uluslararası firmayla sözleşmeler imzalayarak, ülkemize ihracat geliri kazandırmıştık."

"Uydu filomuzu, uluslararası hizmet hedeflerine göre planladık. Bugün bu planlamanın somut sonucunu görmüş oluyoruz."

"CABSAT'ta Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesidir. Artık biz uzayda sadece izleyen değil, yön veren taraftayız."

Yapılan ihracatla Türksat'ın daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldiğini, bu sayede uluslararası rekabette elini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, anlaşmayla Türksat'ın uluslararası alanda marka değerini daha da yükselttiğini ifade etti.



