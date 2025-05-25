Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda yangın
Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 13:14, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 13:35
Hastanenin ana binasının yanında bulunan 2 katlı ecza deposunun girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin depodaki duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.