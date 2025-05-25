DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok." sözleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakan Tekin'in ifadelerinin bağlamından koparılarak yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Yusuf Tekin'in Açıklamalarının Bağlamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada eğitim ve öğretim süreçlerinin artık okulda sadece bilgi ezberletmenin ötesine geçtiğini vurgulamıştır. Bakan Tekin, "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine, gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü." ifadelerini kullanmıştır.

Sözlerin Çarpıtılması ve Gerçek Anlamı

Bakan Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz." şeklindeki sözleri, "okullara gerek kalmadığı" ve "okulların kapatılacağı" algısı oluşturacak şekilde çarpıtılmıştır.

Açıklamada, asıl vurgunun "okullara gerek kalınmadığı" değil, "eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiği" olduğu belirtilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz.