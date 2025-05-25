Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 karar verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yürüttükleri proje ile 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'nin Amaçları

Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiklerini, mahkemelere teknik ve idari destek sunduklarını ifade eden Tunç, projeyle mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşların kurtulmasını sağladıklarını, yargı sisteminin etkinliğini artırdıklarını ve mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını vurguladı.

Proje Kapsamında Elde Edilen Sonuçlar

2024 yılı sonunda başlatılan proje kapsamında 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi.

kapsamında verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi.

ve hakkında hüküm tesis edildi. Ülke genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyanın bu yıl sonuna kadar sıfırlanması hedefleniyor.

Adalet Sisteminde Reform ve Hedefler

Reform iradesini daima diri tuttuklarını belirten Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.



