Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Adalet Bakanlığı'nın Sıfır Kadastro Dosyası Projesi, 1950'lerden bu yana süren kronik davaları çözüme kavuşturuyor. Bakan Tunç; "Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 karar verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yürüttükleri proje ile 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirtti.
Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'nin Amaçları
Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiklerini, mahkemelere teknik ve idari destek sunduklarını ifade eden Tunç, projeyle mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşların kurtulmasını sağladıklarını, yargı sisteminin etkinliğini artırdıklarını ve mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını vurguladı.
Proje Kapsamında Elde Edilen Sonuçlar
- 2024 yılı sonunda başlatılan proje kapsamında 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi.
- Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi.
- Ülke genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyanın bu yıl sonuna kadar sıfırlanması hedefleniyor.
Adalet Sisteminde Reform ve Hedefler
Reform iradesini daima diri tuttuklarını belirten Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.
Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 25, 2025
Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik.