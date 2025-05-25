Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık imza

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağı duyuruldu.

2018-19 sezonunda Real Madrid altyapısında teknik direktör olarak görev yapan Alonso, 2019-20 sezonunda ise Real Sociedad B Takımı'nın başına geçmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü belli oldu.

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