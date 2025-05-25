Özgür Özel: İstanbul, iradesi gasp edilmiş bir şehir durumundadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanış konuşmasında uluslararası dayanışmaya teşekkür ederken, Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Özel, toplantıya katılan 79 ülkeden 89 partiye teşekkür ederek, "İstanbul'da çok güçlü bir dayanışma gördük. Enternasyonal'in harika bir kadrosu var" dedi. Konuşmasında, özellikle Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ve yönetim kadrosuna, profesyonellere ve katkı sunan üyelere de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Özel'in konuşmasından satır başları söyle;

"Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumundadır"

Böyle bir toplantıda tüm konuşmacılara, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle dün ve bugün ortaya koyduğunuz sıkı dayanışma dolayısıyla Enternasyonel'in harika bir kadrosu var.

Şantal ve Paulina şahsında tüm profesyonellere yöneticilere ve yine Pedro Sanchez'in başkanlığında birlikte görev yaptığım prezidiyum üyelerine, başkan yardımcılarına dünyanın dört bir yanından koşup buraya gelen, hem üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katkı veren hem de Türkiye'de yaşadığımız zorlu süreçte bizimle dayanışma gösteren her bir kardeş partimizin kurumsal kimliklerine ve ayrı ayrı üyelerine çok teşekkür ediyorum.

79 ülkeden 89 partiyi misafir ettik, ev sahipliği yaptık, onlarla birlikte çalıştık. Daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim bir hususu, kapanışı yaparken tekrarlamayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumundadır. Bundan bir yıl önce 16 milyon İstanbullu şehri kim yönetsin diye düşündü, taşındı. Son 5 yıldır yapılan hizmetlere baktı. Sandık başına gittiler ve her seferinde daha fazla oy verdikleri Ekrem İmamoğlu'nu her iki kişiden birinden fazlasının oyuyla İstanbul'u 5 yıl daha görev yönetmeye görevlendirdiler.

"Hiç seçmeni suçlamadık ve demokrasi dışı hiçbir odaktan medet ummadık"

Maalesef biz 1978 yılından beri, 77 yılından beri hiç birinci parti olamamıştık. İkinciliği, üçüncülüğü, zaman zaman baraj altında kalmayı içimize sindiremesek de kusuru hep kendimizde bulduk. Daha çok çalışmalıyız dedik, öz eleştiri yapmalıyız dedik. Gençleşmeliyiz dedik, kadınlara daha çok fırsat vermeliyiz dedik. Dünyada esen rüzgarları doğru analiz etmeliyiz, Türkiye'ye doğru uyarlamalıyız, doğru bir dil kurmalıyız dedik.

Hiç seçmeni suçlamadık ve demokrasi dışı hiçbir odaktan medet ummadık. Adalet ve Kalkınma Partisi ile en sert, kavgalı, tartışmalı olduğumuz dönemde onlarla birlikte aslında birlikte siyaset yaptıkları, birbirini madden manen destekledikleri, ne istedilerse verdikleri bir cemaat onlarla çatışmaya girdi, darbe yapmaya kalktı. Darbede birinci partiye darbe yapılıyor. Ak Parti'den kurtuluyoruz. Bu ülkede bu kadar çok zorluklar yaşatan Erdoğan devrilecek demedik.

Aksine aradık onları. Meclisi açın, gelelim, konuşalım, dayanalım. Sandıkla gelen sandıkla gider dedik. Millet kimi seçtiyse, halk kimi seçtiyse onun arkasında duracağız dedik. Ben mecliste yaptığım konuşmada, gece yarısı mecliste yaptığım konuşmada dedim ki, Ana muhalefet partisiyiz. Darbe sırasında darbe doğal olarak iktidara yapılır. Ama herkes döner muhalefete doğru bakar, ana muhalefetin de gözünün içine bakar. Gözümün içine bakanlara söylüyorum dedim. Demokrasi seçimler yapılıp, halkımız, milletimiz yeni bir görev verene kadar ana muhalefetteyiz, görevimizin bilincindeyiz, demokrasinin seçilmiş parlamentonun arkasındayız. O gün bizi alkışlayanlar 47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı seçimden sonra 47 ay göstermeleri gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine 47 ay vardı başlamasına. 47 gün bile gösteremediler.

"Mevcut iktidar geleceğe darbe yapmaya kalktı"

İlk kaybettikleri seçimde, ilk ikinci duruma düştükleri seçimde darbeye giriştiler ve öyle bir darbe tasarladılar ki darbeler hep mevcut iktidara yapılır, mevcut iktidar geleceğe darbe yapmaya kalktı. İktidara gelecek olana darbe yapmaya, Türkiye'yi gelecekte yönetecek hükumete, cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalktı. Geçmiş yerel seçimlerin seçilmişlerine de darbe yaptı ama esas geleceğimize, gelecek olana, Türkiye'nin gelecek umuduna darbe yapmaya kalktılar. İşte biz Ekrem İmamoğlu, hapisteki bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız. Bunu bazen dünyayı anlatmak zor oluyor.



