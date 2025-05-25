Nikah Dairelerinde 25.05.2025 Yoğunluğu

Bazı çiftler, nikah tarihini 6 ay öncesinden planladıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde çok sayıda çift nikah günü için 25.05.2025'i tercih etti.

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