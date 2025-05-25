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Nikah Dairelerinde 25.05.2025 Yoğunluğu

Birçok ilde çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 17:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 17:46
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Nikah Dairelerinde 25.05.2025 Yoğunluğu

Türkiye genelinde çok sayıda çift nikah günü için 25.05.2025'i tercih etti.

Evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftlerin günler öncesinden aldığı randevular nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk meydana geldi.

Bazı çiftler, nikah tarihini 6 ay öncesinden planladıklarını ifade etti.

Trakya'daki illerde 25.05.2025 tarihine randevu alan 70 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

Denizli'de bulunan evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, 25 Mayıs'ta nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı.

Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "25.05.2025"te 158 çiftin nikahı kıyıldı.


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