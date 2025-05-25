Ekonomi Zirvesi: Türkiye ve Suriye'den Tarihi İş Birliği Adımı

Ekonomi yönetimi ile kritik toplantı Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir araya gelerek önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler çok boyutlu şekilde ele alındı ve yeni dönemde ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantının İçeriği ve Değerlendirmeler

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına inandığını belirtti. Yaptırımların kalktığı bir ortamda, uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Beklentiler ve Gelecek Adımlar

Kamu ve özel yatırımların artması

Ekonomide yüksek büyüme oranlarının yakalanması

Suriye'de mali ve ekonomik reformların hızlandırılması

Bölgesel refah ve istikrara katkı sağlanması

Kalkınan Suriye, ikili ilişkilere olduğu kadar bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacak. Yılmaz, Ahmed Şara ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ederek, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.