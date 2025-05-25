THY Euroleague Final Four final maçı öncesinde Ali Koç'a baklava ikramı

Monaco - Fenerbahçe Beko final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste samimi anlar yaşandı.

Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da görüntülerde yer aldığı o anlar final maçı öncesinde mutluluk yaşattı. Kameralara yansıyan bu samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.