Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşmüştü.

Alanyaspor'un kazanmasının ardından bitime 1 hafta kalan puan farkı 5'e çıktı ve Bodrum FK, Süper Lig'e veda etti.

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