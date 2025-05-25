Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu. Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Türk Basketbolunun Avrupa'daki Başarıları

Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle Türk basketbolu, Avrupa kupalarındaki 17. kupasına kavuştu. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe Beko da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Erkeklerde Anadolu Efes'in 3, Fenerbahçe'nin 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin birer kez,

Kadınlarda ise Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın 3, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir defa Avrupa kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe, 17 kupanın 6'sını Türkiye'ye getiren kulüp olmayı başardı. Kadınlarda 4 Avrupa kupası bulunan Fenerbahçe'nin, erkeklerde de kupa sayısı ikiye çıktı. Bu sezon Türkiye'ye kazandırılan iki kupayı da Fenerbahçe elde etti. Kadın takımı Süper Kupa'yı alırken, erkek takımı Avrupa Ligi zaferini elde etti.

Son 5 Sezonda Üçüncü Zafer

Türk basketbolu, Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son beş yılda üçüncü kez şampiyon oldu. 2021 ve 2022'de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken, 2025'te de Fenerbahçe Beko bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattı.

Sarunas Jasikevicius Tarihe Geçti

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti. 2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu. Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere dört kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.

Mike James'in Kupa Hasreti Sürüyor

Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini yine sonlandıramadı. Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, dördüncü kez yer aldığı bu organizasyonda bu kez finalde yenilgi yaşadı.

Taraftarlar Arasında Tartışma ve Ali Koç'un Müdahalesi

Pota arkası tribününde yan yana oturan Fenerbahçeli ve Olympiakoslu taraftarlar arasında tartışma çıktı. İki taraftar grubu da birbirleri aleyhine tezahüratlar yapınca, pota arkası tribününde arbede yaşandı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarların olduğu bölüme, sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile gitti. Başkan Ali Koç, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar o bölgeden ayrılmayarak taraftarın yanında durdu.

Ali Koç'un Şampiyonluk Sevinci

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılınca sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı. Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.

Marko Guduric Maçın En Değerli Oyuncusu Seçildi

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Tecrübeli guard, karşılaşmayı 19 sayı, 6 ribauntla tamamlayarak zaferin mimarlarından oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."