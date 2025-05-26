Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı

Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtilmişti.

İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, eşi Baltacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C'nin (50) ardından N.C'nin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

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