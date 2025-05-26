Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonundaki dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu doktorun hayatını kaybetmesi, eşinin yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Dün, Yahşelli Mahallesi'ndeki anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C'nin (50) ardından N.C'nin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Güler Baltacı'nın (35) İzmir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
- Olay
Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.
İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, eşi Baltacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.
Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtilmişti.
Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. gözaltına alınmıştı.