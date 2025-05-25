Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.