Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunun final etabında Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 23:18, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu