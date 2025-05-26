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26 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

26 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 00:24, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 00:27
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26 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya ziyarette bulunacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek.

(Moskova)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Memur-Sen Genel Merkezi'nde "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 37. haftası, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/20.00)

2- Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında Batman Petrolspor-Altınordu ve Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçları oynanacak.

(Batman/Elazığ/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde başlayacak. Müsabakalar, kadınlar ile erkeklerde klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek. Organizasyonun ilk günü makaralı yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

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