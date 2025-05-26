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Vergi Kaçıran Sürücülere Büyük Darbe: Hurda Statüsü Geliyor

Vergi ve sigorta kaçırmak için trafikten çekilen araçlara yeni düzenleme geliyor. Tescilsiz araçlar hurda olacak, ceza yağacak!

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 07:58, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 07:49
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Vergi Kaçıran Sürücülere Büyük Darbe: Hurda Statüsü Geliyor

Muayene, sigorta ücreti ve vergiden kaçmak isteyen sürücüler, trafikten çekilen ve tescili düşen araçlarını kullanmaya devam ediyor. Bu araçların sayısında yüzde 22'lik artış görüldü. Vergi kaçırmada kullanılan bu yönteme son verilmesi için tescilsiz araçlar hurda araç statüsünde değerlendirilecek.

Trafikten çekildiği için Motorlu Taşıtlar Vergisi kaydı kapatılan, muayene ve sigorta zorunlulukları da bulunmayan araçların sayısında 2024'te 2023'e kıyasla yüzde 22'lik artış yaşandı. Meclis'e sunulan kanun teklifiyle trafikten çekilen araçlar da hurda araç statüsünde sayılacak. Teklifle, devletin vergi kaybının önlenebilmesi için bir dizi önlem alınacak. Bu araçların trafiğe çıkarıldığının tespiti halinde trafikten çekme tarihi itibarıyla tescil kaydının açılması için ilgili vergi dairesine bildirim yapılacak. Tescil kaydı yeniden açılan bu araçlara 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

Çalışma Ruhsatı Olmayana Ağır Ceza

  • Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı olarak çalışma ruhsatı almadan yolcu taşımacılığının yaygınlaştığı görüldü.
  • Çalışma ruhsatı almadan çalışan ticari araçlara uygulanan cezanın miktarı 46 bin 392 liradan 140 bin liraya çıkarıldı.
  • Alınan ruhsatta belirtilen faaliyet dışında çalışanlara uygulanan ceza 18 bin 677 liradan 46 bin liraya yükseltildi.
  • Alınan ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında çalışanlara uygulanacak idari para cezası ise 9 bin 267 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.
  • Ticari taşıtlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenenler dışındaki takograf ve taksimetre kullanan sürücülere 185 bin lira idari para cezası kesilecek.

UĞUR DUYAN

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