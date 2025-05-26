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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi! Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak. Sıcaklıklar Trakya ve Kıyı Ege'de hızla düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 08:07, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 07:56
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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Ayrıca, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgar; genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esecektir.

Uyarılar

  • Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Toz Taşınımı Uyarısı: Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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