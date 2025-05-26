Uyuşturucu baronu Zindaşti'ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz yıl şubat ayında Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı kişilerin bilgilerini Mossad'a satan şebekeye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebeke lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in de arasında bulunduğu 9 kişilik şebekeden 7'si gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şebekeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilere "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ'YE BİLGİ SIZDIRDI

Gönen Karakaya'nın ismi, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski polis memuru olarak biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.

İLK TEMAS 2019'DA

İddianameye göre, eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi ile 2019 yılından itibaren irtibat kurdu. Bu bağlantı yakalanana kadar devam etti.

Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı.

AİLE SÜSÜ VEREREK TAKİP ETTİLER

Karakaya ve ekibi işte Mossad'ın hedefindeki 8 isim hakkında bilgi topladı. Takip ekibi içerisinde, yine özel dedektif Ahmet Yurtseven, Karakaya'nın eşi Fatma Serap Karakaya ve üvey oğlu Yaşar Alperen Dinçel ile birlikte toplam 7 isim yer alıyordu. Mossad'ın hedefindeki 8 isim aile süsü verilerek takip edildi.

ÖDEMELER KRİPTOYLA

Mossad'ın hedefindeki 8 isim hakkında kişisel verileri ise kamu kurumlarında bağlantıları olan şüpheliler hukuk bürosu çalışanı Emre Çalışkan ve Musa Kuş üzerinden temin edildi. Bu eylemler karşılığında bu iki isme ödemeler yapıldı.

Toplanan istihbari bilgileri, İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına aktaran Gönen Karakaya'nın kripto olarak ödemeleri aldığı saptandı. Mossad yöneticilerinden olan "İgor" isimli şahısla Seyit Ahmet Yurtseven'in bağlantısını da şüphelilerden Gönen Karakaya'nın kurduğu belirlendi.

İT'İN OPERASYONLARI KORKUTTU DİJİTALLERİ DENİZE ATTI

Casusluk şebekesinin yöneticisi Gönen Karakaya'nın son dönemde Mossad'a yönelik artan MİT operasyonları nedeniyle önlem olarak Mossad'la iletişim kurduğu tüm dijital materyallerini denize atarak imha ettiği ortaya çıktı. Mossad'ın hedefindeki isimlerle ilgili tüm bilgilerin kendisinde toplandığı Karakaya, son aşamada tüm bilgileri raporlayarak Mossad'a sunan isim olarak soruşturma birimlerinin karşısına çıktı.

RAPORLAR KARAKAYA'DAN

Şebekenin yöneticilerinden Ahmet Yurtseven'in, Filistin uyruklu aktivist N.M.'nin Mossad'ın talimatları doğrultusunda aile görüntüsü vererek, Gönen Karakaya'nın organizasyonuyla eşi Fatma Serap Karakaya, üvey oğlu Yaşar Alperen Dincel ve Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven tarafından takip ettirdiği belirlendi. Elde edilen bilgiler Gönen Karakaya aracılığıyla raporlanarak Mossad'a aktarıldı.

İGOR'LA WHATSAPP GRUBU KURDU

Şebeke yöneticilerinden Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven'in, Mossad yöneticisi İgor'la Whatsapp grubu kurduğu, yapılan takip işleriyle ilgili fotoğraf ve yazışmaların bir kısmının buradan yapıldığı saptandı. Avukatlık ofisi çalışanı Emre Çalışkan'ın Mossad'ın hedefindeki isimlerin, sinyal, baz giriş-çıkış, uçuş, konaklama, kimlik ve adres gibi bilgilerini sadece 4 bin 200 lira karşılığında sattığı tespit edildi.

İKİ KRİTİK İSİM İTİRAF ETTİ

Örgüt yöneticisi avukat katibi Musa Kuş'un ise yine Mossad'ın hedefindeki isimlerin bilgilerini, kamu kurumlarındaki bağlantıları üzerinden elde etme ve satma suçu nedeniyle 'Siyasal ve Askeri Casusluk' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Nitelikli tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Hem Musa Kuş hem Emre Çalışkan da ifadelerinde gerçekleştirdikleri eylemleri itiraf etti.