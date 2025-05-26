İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" ve gereksiz yere birçok kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 09:03, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 10:04
Yazdır
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırısının ardından Putin'in eylemlerini eleştirdi. Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine dikkat çeken Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

"Putin, Ukrayna'nın tamamını istiyor"

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim, sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

"Zelenskiy ülkesine hiç iyilik yapmıyor"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştirerek, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.

Savaşın Sorumluluğu ve Trump'ın Değerlendirmesi

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." dedi.

Ukrayna'ya Yapılan Saldırılar

  • Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
  • Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyerek, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber