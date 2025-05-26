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Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Destek Paketi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı girişimleriyle Dünya Bankası tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına (TKYB) deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlayacak paket imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 09:34, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 09:35
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Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Destek Paketi!

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, bu afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman temini sürdürülüyor. Depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla geliştirilen, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında TKYB'ye finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayısta imzalandı.

Yeni İstihdam Olanakları Oluşturulacak

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

Projenin Hedefleri

  • Bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla mevcut istihdamın korunması
  • İlave istihdam olanaklarının oluşturulması

İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu finansmanın yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerini belirtti. "Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır." dedi.


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