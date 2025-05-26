Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni, yürüyüş güzergahı yakınında bulundu. Olay, Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkiinde gerçekleşti. Dün doğa yürüyüşüne çıkan grup üyeleri, bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri bölgede arama yaptı. Çalışmalara çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkı da katıldı.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama çalışmaları sonucu yürüyüş güzergahı civarında Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

"Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bartu'nun ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.