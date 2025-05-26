Altının gram fiyatı 4 bin 188 liraya yükseldi
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 188 liraya yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 17:09, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 17:09
Altın piyasasında en düşük 4 bin 185 lira, en yüksek 4 bin 200 lirayı gören standart altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3 artışla 4 bin 188 lira oldu.
Standart altının gram fiyatı, cuma günü haftayı 4 bin 177 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836,39 lira, işlem miktarı ise 248,41 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 64 milyon 484 bin 355,23 lira olarak gerçekleşti.