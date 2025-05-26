Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor

Esentepe Mahallesi'nde 1978 yılında kurulan okul, hem eğitim hem üretim hem de istihdamda örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya Teknolojisi bölümlerinde eğitim veriliyor. Her bölümün kendi atölyesi bulunuyor ve bu atölyeler, tam anlamıyla birer üretim üssü gibi faaliyet gösteriyor.

Üretim ve Eğitimde Başarı

Öğrenciler, öğretmenlerinin birebir rehberliğinde üretim süreçlerine katılıyor. CNC makinelerinden torna tezgahlarına, mobilya kesim ekipmanlarından elektronik devre sistemlerine kadar birçok ileri teknoloji aracı kullanmayı öğreniyorlar. İş güvenliği ve ince işçilik konularında donanım kazanıyorlar. Atölyelerde okul sırası, dolap, temizlik ürünleri, kolonya ve parfüm gibi pek çok ürün üretiliyor. Döner sermaye sistemiyle çalışan okul, bu üretimlerden yıllık ortalama 4 ila 5 milyon TL ciro elde ediyor.

Okulun Yapısı ve Bölümleri

Okul Müdürü Harun Künü, okullarının Körfez'in en köklü meslek liselerinden biri olduğunu belirterek, "Yarım asra merdiven dayamış bir okuldur. Körfez'in en eski meslek liselerinden biridir. Yaklaşık 100 öğretmenimizle birlikte bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Okulumuzda 5 bölüm ve 10 dalda eğitimler veriliyor. Elektrik, makine, mobilya, metal ve kimya alanımız bulunmaktadır. Okulumuzda hem akademik hem de mesleki eğitimler veriyoruz" dedi.

Döner Sermaye ve Üretim

Künü, "Yıllık ortalama 4-5 milyon TL'lik bir ciro yapmaktayız. Mobilya bölümümüz okul sıraları, dolapları ve okul donatım ürünleri üretiyor. Kimya alanımızda kolonya, parfüm, deodorant, çamaşır suyu gibi ürünler üretiyoruz. Son olarak Ders Aletleri Yapım Merkezi'ne 15 bin adet sıra üretimi gerçekleştirdik. Döner sermayede ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz. Bunların kurumsal olarak Milli Eğitim aracılığıyla da satışını yapabiliyoruz, perakende satışını da gerçekleştirebiliyoruz. Vergi numaramız var. Almak isteyen vatandaşımız döner sermayeye bedelini ödediği zaman satışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İstihdam ve Staj Olanakları

Körfez Ticaret Odası tarafından başlatılan "Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında 12. sınıf öğrencileri nitelikli ve iş garantili işletmelerde staj yapıyor. Künü, "Seçerek gönderdiğimiz için öğrenci 12. sınıftayken işi hazır oluyor" şeklinde konuştu.

Geçen sene mezun olan 90 öğrenciden 65'i , staj yaptıkları işletmelerde iş başı yaptı.

, staj yaptıkları işletmelerde iş başı yaptı. Nitelikli oldukları için asgari ücretin üstünde bir ücretle işe başladılar.

Kalan öğrenciler ise akademik eğitime devam etti.

Künü, 12. sınıf öğrencisinin haftanın 2 günü okulda eğitim aldığını, 3 gün ise staj gördüklerini belirtti. Birçok öğrenci staj yaptıkları işletmede işbaşı yapıyor ve sanayi sektörü nitelikli personel arayışında olduğu için öğrenciler kolayca istihdam ediliyor.

Sektörde Nitelikli Personel Sorunu

Künü, sektörlerde yaşanan nitelikli personel sorununa dikkat çekerek şunları söyledi:

"İşverenlerle konuşuyoruz. 'Çalışacak personel bulamıyoruz' diyorlar. Geçenlerde yine bir işletme sahibiyle görüştüm. Kendisi, 'İyi ki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı çıktı da birkaç çırak bulabiliyoruz, bu da olmasa çırak dahi bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu' dedi. Ülkemizin en büyük sıkıntısı gerçekten bu. Maalesef yurt dışından gelen kişiler işletmelerde çalışmaya başladı. Bunlar da ülkemize bırakın fayda sağlamayı, aslında ülkemizdeki teknolojileri alıp, kendi ülkelerine götürüyorlar. Bu bakımdan çok tehlikeli. Bizim niteliklerimizi alıp, kendi ülkelerine taşıyorlar. Mesleki eğitim çok önemli. Burada yetişen öğrencileri sanayiye entegre ettiğimiz zaman ülkemizin işçi problemi de karşılanmış olacak."