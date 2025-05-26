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BIST 100 Endeksi Günü 9.345,15 Puandan Kapattı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 9.345,15 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 66,5 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 19:52, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 19:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 10,89 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 66,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,44 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile spor sektörü oldu.

Piyasa Değerlendirmesi ve Teknik Analiz

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Yurt dışında ise şu veriler takip edilecek:

  • Çin'de sanayi karları
  • Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi
  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri
  • Tüketici güven endeksi
  • Dallas Fed imalat sanayi endeksi

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.


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