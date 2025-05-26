ABD'li Profesörden Obruk Tespiti: Konya'daki Obruklar Neden Artıyor?

AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

ABD'li Profesörden Obruk Tespiti: Konya'daki Obruklar Neden Artıyor?

Konya'nın Karapınar ilçesinde obruklar alarm veriyor! Prof. Dr. Alan Fryar, yer altı suyu çekilmesinin tehlikeli sonuçlarını gözler önüne serdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 11:20, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 11:23
Yazdır
ABD'li Profesörden Obruk Tespiti: Konya'daki Obruklar Neden Artıyor?

Kentucky Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alan Fryar, Konya'daki obrukları incelemek üzere Türkiye'ye geldi. Hidrojeoloji uzmanı Fryar, Amerika Jeoloji Derneğinin desteklediği "Thompson Lecture Tour" programı kapsamında, Konya Teknik Üniversitesinin davetiyle bölgeyi ziyaret etti. Yer altı suyu sistemleri ve çevresel jeoloji alanlarında tanınan Fryar, Konya'nın Karapınar ilçesindeki obruk oluşumlarını yerinde gözlemledi. Arazi çalışmalarında kendisine, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Ünal Ercan ve Araştırma Görevlisi Alper Dülger eşlik etti.

Obrukların Oluşumu ve Etkileyen Faktörler

Fryar, obruk oluşumlarının genellikle kalker (kireç taşı) gibi çözünür kayaçların bulunduğu bölgelerde görüldüğünü belirtti. Karapınar'daki obrukların nasıl oluştuğuna ilişkin Prof. Dr. Arık'tan bilgi aldığını ifade eden Fryar, "Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da benzer örneklerle karşılaştım. Yer altı suyunun aşırı çekilmesi obrukların sayısını ve derinliğini artırıyor. Konya'da su seviyesi ciddi şekilde düşmüş durumda. Bu durum, yüzeydeki yapıları daha savunmasız hale getiriyor. Faylanma ve tarımsal sulama gibi insan faaliyetleri de bu süreci hızlandırıyor." dedi.

Küresel Bir Sorun: Obruklar

Fryar, ABD'nin Florida eyaletinde de benzer jeolojik sorunların yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

  • "Florida'da kalker zemin üzerinde yoğun tarım faaliyetleri var ve tıpkı burada olduğu gibi obruklar oluşuyor."
  • "Konya'daki obruklar daha dramatik ve dikkati çekici."
  • "Bu bölgede, özellikle Konya civarındaki obruklar benim için oldukça ilgi çekici."
  • "ABD'nin Kentucky eyaletindeyim, burada jeoloji daha karmaşık."
  • "Görünüşe göre burada obruk oluşumu, geçmişteki volkanik faaliyetlerle günümüzde ise tarımsal sulama amacıyla yer altı suyunun pompalanması gibi insan faaliyetleriyle bağlantılı karmaşık bir süreç."
  • "Bu, gerçekten küresel bir sorun."

Kalker Kayaçlarda Obruk Oluşumu

Obrukların büyük oranda kalker gibi kolay çözünebilen kayaçlarda oluştuğunu belirten Fryar, bu tür kayaçların, yağmur suyu ya da yer altı suyunda çözünmüş karbondioksit ile kimyasal tepkimeye girerek boşluklar oluşturduğunu ifade etti. Bir kaya parçasını örnek göstererek asitli suların kayalarda nasıl erimeye yol açtığını anlatan Fryar, bu sürecin Türkiye'deki gibi insan etkisinin yoğun olduğu yerlerde çok daha hızlı işlediğini sözlerine ekledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber