CHP kurultayı davasında ihtiyati tedbir talepleri reddedildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı ve davacı avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, CHP'nin kurultay soruşturmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye yanıt verilmediği belirtti. Ardından söz alan davacı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen dava hakkında Metin Günday, Fahri Bakırcı, Ahmet Kılıçoğlu, Abbas Kılıç ve Timuçin Köprülü tarafından hazırlanan 6 sayfalık uzman görüşü hakkında konuştu.

"Hızlı bir şekilde iptal kararı verilmesi gerekmektedir"

Adı geçen kişilerin çok değerli olduklarını ancak konu bakımından uzman olmadıklarından bahseden Üregen, "Kendileri çok değerli hukuk hocalarımızdır. Fakat konumuzla ilgili uzman diyebileceğimiz nitelikte olmadıkları kanaatindeyiz. 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin ortaya çıkan usulsüzlükler nedeniyle açılmıştır. Dava konusu kurultay yalnızca parti içi demokratik işleyişi değil kamu düzenini de ilgilendirdiği için yargı denetimine açık nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda kurultayın meşruiyetini etkileyen hususlar dikkate alınarak davaya konu işlemlerim iptali zaruriyeti doğmuştur. Hızlı bir şekilde iptal kararı verilmesi gerekmektedir. Mütalaada imzası bulunanlar somut iddialar olması dahilinde Kurultay'ın iptal edilebileceğini kabul etmişlerdir" dedi.

Üregen şöyle devam etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak ceza soruşturması başlatılmış olması Kurultay'ın iradesinin sakat olduğunu açıkça göstermektedir. 9 vekilin dosyası ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosu'na gönderilmiştir. Burada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, müvekkilim Lütfü Savaş müşteki sıfatıyla yer almıştır. Soruşturmanın varlığı yalnızca dosyanın ciddiyetini göstermekle kalmamakta aynı zamanda yargılamanın toplumsal etkisini de gözler önüne sermektedir. Tarafımızca sunulan deliller, alınan beyanlar birlikte değerlendirildiğinde dosyanın tekemmül ettiği kanaatine varılmıştır."

"Davanın usulen reddi gerekir"

Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise olağanüstü kurultayın iptal talebinin hayatın akışına aykırı olduğunu belirterek, "Siyasi partiler hukuku seçim üzerine temellenmiş bir hukuk alanıdır. Amaç çok oy alanın seçilmesi ve uyuşmazlıkların sona erdirilmesidir. Öyle anlıyorum ki ne kadar seçim yapılacaksa o kadar dava açılacak. Olağanüstü kurultayın iptal talebi kurultay öncesinde ki yönetimin, yönetime gelmesinin hukukta bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu dava bakımından da mahkeme değil seçim kurulu inceleme yapmaya görevlidir. Bu bağlamda davanın usulen reddi gerekir. Bir delil olmaması nedeniyle mahkemenin davayı reddedeceğini düşünmekteyiz" ifadelerinde bulundu.

Ara kararını veren hakim, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak 4-5 Kasım'daki parti tüzüğünün istenmesine ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmadaki tüm belgelerin istenmesine karar verdi. Sonraki duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

'Olayın geçmişi'

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.