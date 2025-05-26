AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını içeren yasal düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve ilgili düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi.
Kararın Detayları
Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
Başvurunun Gerekçeleri
- Aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı belirtildi.
- Bu farklılığın "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" ifade edildi.
AYM'nin Kararının Gerekçesi
- 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği ve bu hakkın sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu belirtildi.
- Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece bu tarihten önce atanmışlara tanınmasının, sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiği vurgulandı.
- "Farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.
- Mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulandı.
Böylece, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildi ve kararın gerekçesinde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği açıkça ifade edildi.