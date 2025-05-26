'Rusya'nın saldırıları sebepsiz' diyen Trump'a Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı 'sebepsiz' olarak nitelendirmesini değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor" ifadelerini kullandı.

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