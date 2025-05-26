'Rusya'nın saldırıları sebepsiz' diyen Trump'a Kremlin'den yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu bildirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 13:58, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 13:58
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı 'sebepsiz' olarak nitelendirmesini değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor" ifadelerini kullandı.