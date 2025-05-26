ATİD Turizmin Enleri Ödül Töreni 6. Kez Düzenleniyor

38 kategoride gerçekleştirilecek olan ödül töreni, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Bilkent Otel'de yapılacak. Geleneksel hale gelen etkinlikte bu yıl Ankara'nın yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden de çok sayıda turizm paydaşı ödül alacak. Otellerden acentalara, müzelerden etkinliklere, turist rehberlerinden medya kuruluşlarına kadar geniş bir sektör yelpazesi törende yerini alacak.

ATİD Başkanı Birol Akman, törenle ilgili yaptığı açıklamada, "Turizmde başarıyı ödüllendirmek adına tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yönetim kurulu ve jüri üyelerimizle birlikte, sektörde iz bırakan isimlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Törene bu yıl da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, üst düzey bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan seçkin bir davetli topluluğunun katılması bekleniyor. Gecenin medya ve kamuoyunda da geniş yankı bulması öngörülüyor.

Ödül Verilecek Bazı Kategoriler Şöyle:

5, 4 ve 3 yıldızlı oteller için ayrı ayrı "Misafir Memnuniyeti Ödülleri"

Özel belgeli tesislerde misafir memnuniyeti ödülü

Yılın Ziyafet Oteli

Yılın Kongre Oteli

Yılın Dijital Oteli

Yılın Termal Oteli

Yılın Turizm Yatırımı

Yılın Restoranı

Yılın Kongre Acentesi

Yılın Kültür Turizmi Acentesi

Yılın Sağlık Turizmi Acentesi

Yılın Turizm Taşımacılığı Firması

Yılın Etkinliği

Yılın Müzesi

Yılın Turist Rehberi

Yılın Kültür Sanat Muhabiri

Yılın Influencer'ı

Yılın Hava Yolu

Yılın Medya Kuruluşu

Jüri Onur Ödülü

Jüri Özel Ödülü

Kazanan isimler ve kurumlar törene saatler kala açıklanacak. Seçici jüri ise şimdilik büyük bir gizlilik içinde çalışıyor.