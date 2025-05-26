ATİD Turizmin Enleri Ödül Töreni 6. Kez Düzenleniyor
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen "ATİD Turizmin Enleri" ödül töreni, bu yıl 6. kez turizm dünyasının başarılı isimlerini ve kuruluşlarını onurlandıracak.
38 kategoride gerçekleştirilecek olan ödül töreni, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Bilkent Otel'de yapılacak. Geleneksel hale gelen etkinlikte bu yıl Ankara'nın yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden de çok sayıda turizm paydaşı ödül alacak. Otellerden acentalara, müzelerden etkinliklere, turist rehberlerinden medya kuruluşlarına kadar geniş bir sektör yelpazesi törende yerini alacak.
ATİD Başkanı Birol Akman, törenle ilgili yaptığı açıklamada, "Turizmde başarıyı ödüllendirmek adına tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yönetim kurulu ve jüri üyelerimizle birlikte, sektörde iz bırakan isimlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Törene bu yıl da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, üst düzey bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan seçkin bir davetli topluluğunun katılması bekleniyor. Gecenin medya ve kamuoyunda da geniş yankı bulması öngörülüyor.
Ödül Verilecek Bazı Kategoriler Şöyle:
5, 4 ve 3 yıldızlı oteller için ayrı ayrı "Misafir Memnuniyeti Ödülleri"
Özel belgeli tesislerde misafir memnuniyeti ödülü
Yılın Ziyafet Oteli
Yılın Kongre Oteli
Yılın Dijital Oteli
Yılın Termal Oteli
Yılın Turizm Yatırımı
Yılın Restoranı
Yılın Kongre Acentesi
Yılın Kültür Turizmi Acentesi
Yılın Sağlık Turizmi Acentesi
Yılın Turizm Taşımacılığı Firması
Yılın Etkinliği
Yılın Müzesi
Yılın Turist Rehberi
Yılın Kültür Sanat Muhabiri
Yılın Influencer'ı
Yılın Hava Yolu
Yılın Medya Kuruluşu
Jüri Onur Ödülü
Jüri Özel Ödülü
Kazanan isimler ve kurumlar törene saatler kala açıklanacak. Seçici jüri ise şimdilik büyük bir gizlilik içinde çalışıyor.