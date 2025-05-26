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Yeni koltuk takımı tartışmasında eşini öldürdü

Konya'da eşi Nurhan Öner'i (41) bıçaklayarak öldürüp kendini ihbar eden İzzet Öner (42), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öner ifadesinde, eşinin kendinden sürekli bir şeyler istediğini, olay günü de yeni koltuk takımı isteyince tartışmanın yaşandığını söylediği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 15:07, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 17:03
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Yeni koltuk takımı tartışmasında eşini öldürdü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'ta meydana geldi. Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner ile yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, Nurhan Öner'i bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçakladığı eşinin başında ekipleri bekleyen İzzet Öner ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzzet Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzzet Öner'in emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olay günü de tartışmanın eşinin yeni koltuk takımı istediği gerekçesiyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Konya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Nurhan Öner'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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