Okulda alanı bulunmayan atölye ve laboratuvar öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılır mı?

Bilindiği gibi 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Karara ekli III Sayılı Cetvelin A. Eğitim Öğretim Tazminatı/II bölümünde de; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez. " hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilmek için;

"- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,

- V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,

- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,

- Mesleki Açık öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek,"

Şartlarının bir arada bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan hasta ve yaşlı hizmetleri alan Öğretmenlerinin ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalarına ilişkin düzenleme. 16.01.2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5'inci maddesiyle 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 99686242 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede; öğretmenlik alanı hasta ve yaşlı hizmetleri olan ilgilinin, yukarıda belirtilen şartların tümünü bir arada taşıyor olması durumunda eğitim öğretim tazminatının yanında ayrıca öğretmenlik alanı için eğitim seviyesine göre öngörülen oranda ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması gerektiği; yukarıdaki şartlardan herhangi birini taşımaması durumunda ise söz konusu tazminattan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Memurlar. Net'in notu; Dolayısıyla Okulda alanı bulunmayan atölye ve laboratuvar öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacaklardır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR