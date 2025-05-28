MEM'de geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?

Bilindiği gibi 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim-öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatından yararlanabilmek için;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,

- V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,

- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,

- Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek,

Şartlarının bir arada bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin "E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı bölümünün 4'üncü maddesinde ise; "Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar gereğince;

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinde,

b)Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen sürede (mehil müddeti),

c) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde,

d) Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslarda,

d) Süresi ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men'ine veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri sürelerde, görevin fiilen yapılması şartı aranmayacaktır." denilmektedir.

Görüleceği üzere anılan Tebliğde, yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmelerde söz konusu tazminatın ödenmesinde görevin fiilen yapılması şartının aranmayacağı net olarak belirtilmiştir.

Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görevli öğretmenlerin alanları itibarıyla okutacakları derslerin belirlendiği Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına ekli Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 9'uncu maddesinde; "Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede 'Okutacağı Dersler' sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar." denilmiştir.

Alan ortak dersleri arasında yer alan "Mesleki Gelişim" dersi, alan ayrımı yapılmaksızın tüm atölye ve laboratuvar öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulmaktadır.

Ayrıca, "El Sanatlar Teknolojisi" alanı öğretmenlerinin ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalarına ilişkin düzenleme, 16.01.2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5'inci maddesiyle 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 2184357 sayılı görüş yazısında; "1- . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan ve öğretmenlik alanı el sanatları teknolojisi/el sanatları olan öğretmenin, yukarıda belirtilen şartların tümünü bir arada taşıyor olması durumunda eğitim öğretim tazminatının yanında ayrıca öğretmenlik alanı için öngörülen oranda ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması gerektiği, yukarıdaki şartlardan herhangi birini taşımaması durumunda ise söz konusu tazminattan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı,

2- Öğretmenlik alanları itibarıyla atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında bulunan ve aylık karşılığı "Mesleki Gelişim" dersini okutanların, yukarıdaki şartları bir arada taşımaları durumunda öğretmenlik alanları için öngörülen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmaları gerektiği, yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımamaları durumunda ise söz konusu tazminattan yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı,

3- Kadrosu mesleki ve teknik öğretim okul ve kuramlarında olup il milli eğitim müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinin, geçici görevlendirme tarihi itibarıyla asıl görevleri sırasında yukarıda belirtilen şartların tamamını birlikte taşıyor olmalarına bağlı olarak ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılıyor olmaları halinde, bu geçici görevleri süresince de ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmaya devam edilmeleri gerektiği; aksi durumda ise söz konusu tazminattan yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR