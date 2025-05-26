Erdoğan'dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Şeşen için yayımladığı başsağlığı mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 15:57, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için başsağlığı diledi.
Erdoğan mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.