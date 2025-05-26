Erdoğan'dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için başsağlığı diledi.

Erdoğan mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.