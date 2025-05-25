İstanbul'da Evlilik Tuzağı: 28 Yaşındaki Kadın 7 Milyon Lira Kaybetti

İstanbul'da yaşanan bir dolandırıcılık olayında, İranlı bir şahıs 28 yaşındaki bir kadını evlilik vaadiyle kandırarak 134 bin 750 sterlini (yaklaşık 7 milyon lira) kendi hesabına aktarıp kaçtı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin annesini İran'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Olay, mağdurun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşaması ve İstanbul'da tanıştığı şahıs tarafından dolandırılmasıyla gündeme geldi.

Olayın Gelişimi

P.N. (28), iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir restoranda A.G.H. (31) ile tanıştı.

(28), iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir restoranda (31) ile tanıştı. Kısa süre sonra evlilik kararı alan ikili arasında güven oluştu.

A.G.H., P.N.'nin cep telefonunu evde unuttuğu bir gün mobil bankacılık uygulamasına girerek 134 bin 750 sterlini annesi P.S. 'nin hesabına aktardı.

annesi 'nin hesabına aktardı. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

A.G.H.'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Yurt Dışına Kaçmak İsterken Yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paranın aktarıldığı hesabın sahibi olan anne P.S.'yi (51), 23 Mayıs'ta yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.