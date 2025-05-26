Konya'da Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, İ.Ö. (42), eşi N.Ö. (41)'yü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Dün akşam yaşanan tartışmada, İ.Ö. karısını bıçakla yaraladı ve N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu ve olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayın Detayları

Olay Yeri: Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir site

Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir site Zanlı: İ.Ö. (42)

İ.Ö. (42) Hayatını Kaybeden: N.Ö. (41)

N.Ö. (41) Tutuklama: Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı İhbar: Zanlı, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise teslim oldu

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.



