Diyarbakır'da Otomobil, Minibüs ve Mikser Kazası: 11 Yaralı

Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil, minibüs ve beton mikseri çarpıştı. Kazada toplamda 11 kişi yaralandı. Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ kara yolunda gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar arasında 21 AGL 534 plakalı otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü ve Mercedes marka 72 AAV 701 plakalı beton mikseri bulunuyor. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü şekilde sağlandı.

Kazanın Detayları

Yer: Diyarbakır-Elazığ kara yolu, Merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi

Diyarbakır-Elazığ kara yolu, Merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Kazaya karışan araçlar: 21 AGL 534 otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü, Mercedes marka 72 AAV 701 beton mikseri

21 AGL 534 otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü, Mercedes marka 72 AAV 701 beton mikseri Yaralı sayısı: 11

11 Olay sonrası: Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı, trafik kontrollü şekilde sağlandı

Kazayla İlgili Soruşturma

Polis ekipleri, kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak sağlanmaya devam ediyor.



