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Kurbanlık Pazarı Olayında 5 Polis Yaralandı, 12 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören'deki kurbanlık pazarında polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 18:07, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 19:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve 5 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı. Olay, Bağlum Kurban Pazarı'nda gerçekleşti ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olayın Detayları

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Saldırganların isimleri şu şekilde açıklandı:

  • R.A
  • R.B
  • M.C.B
  • M.G
  • F.A
  • E.B
  • F.A
  • H.O
  • S.A
  • H.Y
  • S.S
  • Ö.K

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine de yer verdi.


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