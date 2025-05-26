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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan GKRY'ye Sert Tepki

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 18:35, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 18:24
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan GKRY'ye Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinden mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama eylemlerini "terör faaliyeti" olarak nitelendirdi ve "Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor." ifadesini kullandı. Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak yeniden atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Kıbrıs'taki taraflar arasındaki meseleler masaya yatırıldı.

Görüşmenin Detayları ve Tatar'ın Açıklamaları

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemlerini eleştirerek, bu konudaki rahatsızlıklarını BM Genel Sekreteri Guterres'e iletmek üzere Cuellar'a aktardıklarını belirtti. Tatar, daha önceki görüşmelerde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'e, KKTC'de mülk alanlara ilişkin yapılan tutuklama eylemlerinin süreci olumsuz etkilediğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, KKTC'de mal-mülk alanlara yönelik Rumların tutuklama süreci sona ermeden hem BM gözetimindeki üçlü toplantıdan hem de diğer görüşme konularından bir sonuç almanın mümkün olmadığını vurguladı.

Rum Tarafının Tutumu ve KKTC'nin Tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların KKTC'ye yönelik daha önce de turizm ve eğitim sektörlerini hedef alan saldırılarda bulunduklarını hatırlatarak, ülkesinde mülk alanlara karşı yürüttüğü tutuklama eylemlerini "terör faaliyeti" olarak nitelendirdi. GKRY'nin zaten ambargo ve izolasyonlar altında olan KKTC'yi daha çok sıkıştırmaya çalıştığını ifade eden Tatar, şu açıklamalarda bulundu:

  • "Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor."
  • "Yapılan saldırılar, bize diz çöktürmeyi amaçlayan bir hesap hatası."
  • "Bu durumu da BM'ye ilettik. Mal-mülk meselelerinden dolayı büyük bir rahatsızlık var. Bu konular düzeltilmeden üçlü görüşme kimseye fayda sağlamayacak."

BM Yetkilisi Cuellar'ın Açıklamaları

Görüşme sonrası BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Tatar'dan ayrı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinlediğini belirterek, mart ayında Cenevre'de tarafların mutabık kaldığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını, temmuzda New York'taki bir sonraki görüşme için bu konularda sonuç elde etmeleri gerektiğini kaydetti.

Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek, 30 Mayıs'ta GKRY Lideri Hristodulidis ile tekrar bir araya geleceğini açıkladı. Ayrıca, Kıbrıs konusunda elinden geleni yapmaya çalışacağını ve somut sonuçlar için taraflar arasında bir köprü kuracağını da sözlerine ekledi.


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