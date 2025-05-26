İzmir Çeşme'de İki Çocuğu Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 23 yaşındaki Şerif Bilen, boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu kurtarmak için denize girdi ve hayatını kaybetti. Olay, Alaçatı Mahallesi'ndeki Delikli Koy Plajı'nda meydana geldi. Şerif Bilen, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla plaja gitmişti. Bir süre sonra denizde iki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Bilen ve arkadaşları, çocuklara yardım etmek için hemen harekete geçti. Çocukları kıyıya doğru iterek kurtarmaya çalışan Bilen, şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle sudan çıkamadı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Şerif Bilen'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Bilen, daha sonra Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını Kaybeden Genç

Şerif Bilen, çocukları kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Olay, çevrede büyük üzüntüye neden oldu. Bu tür olaylarda dikkatli olunması ve can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.



