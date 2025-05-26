Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu

Bingöl bugün son dakika bir depremle sarsıldı. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ve vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Depremin ardından ekipler bölgede incelemelerine devam ediyor. Bingöl ve çevresinde yaşayanlar, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bingöl'de Deprem Sonrası Durum

3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



