Isparta'da ormanlara giriş yasağı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yasağın orman yangınlarını önlemek için olduğu belirtildi.

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