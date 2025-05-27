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Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi

Türkiye, enerji sektöründe siber güvenlik kalkanı zorunluluğu getirdi. 5G ve 6G ile riskler artarken, firmalar yıl sonuna kadar önlem almalı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 07:26, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 07:52
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Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi

Stratejik altyapıların güvenliği için beklemeden harekete geçen Türkiye, ilk adımı enerji sektöründe attı. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, enerji firmalarının yıl sonuna kadar siber güvenlik kalkanı oluşturması gerektiğini belirterek, "5G ve 6G ile endüstride teknoloji kullanımı ile birlikte riskler de çok daha artacak" dedi. Son dönemde İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileri, siber tartışmaları beraberinde getirdi. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen elektrik şebekesinde yaşanan çöküşün sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, saldırılar altyapıların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Ülkeler altyapıların güvenliği için beklemeden harekete geçerken, Türkiye ilk adımı enerji sektöründe attı. Bu kapsamda enerji firmalarına siber güvenlik zorunluluğu getirildi.

Kritik Altyapıların Korunması ve Siber Güvenlik

Kaspersky'nin bu yıl 10. defa düzenlediği Siber Güvenlik Haftası-META etkinliğinde açıklamalarda bulunan Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, enerji firmalarının yıl sonuna kadar siber güvenlik kalkanı oluşturması gerektiğini belirtti. "Eskiden siber güvenlikte finans ve telekomünikasyon ilk sırada gelirdi. Artık endüstri çözümleri daha önemli. Bir fabrikada üç gün üretimin durması prestij kaybından çok daha öte maddi zararlara yol açabiliyor" dedi.

5G ile Artan Riskler

Türkiye'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamını siber kalkan ile korumaya aldıklarını dile getiren Özar, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT gibi kritik kurumların altyapılarına koruma sağladıklarını bildirdi. Özar, dünyada 12 tane şeffaflık merkezimiz var. Bir tanesi de İstanbul'da. Kodlarımızı açıyoruz. Gelin bakın diyoruz. Tamamen şeffafız. Bulut hizmeti veriyoruz. Yerinde çözümlerle link göndermeyen çözümler sunuyoruz. Çözümlerimizle kamu kurumları tarafından tercih edilen bir siber güvenlik firması haline geldik" diye konuştu. Kritik altyapıların korunması için ulusal veri merkezinin önemine de dikkat çeken Özar, Türkiye'ye bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Algıyı Kırmak İstiyoruz

Özar, bireysel taraftaki başarıyı kurumsal tarafa da taşımayı istediklerini belirterek şunları kaydetti:

  • Kaspersky olarak bireysel tarafta %50 pazar payı ile lideriz.
  • Yeni dönemde kurumsal tarafa odaklanıyoruz.
  • Firmalar genelde bizi bireysel kullanıcılara antivirüs programı sunan bir firma sanıyor.
  • Ayrıca firmalar alışkın oldukları IT çözümlerinin dışına pek çıkmak istemiyor. Bunu kırmak istiyoruz.
  • Kurumsal tarafta özellikle firmalara sadeleştirilmiş endüstriyel çözümler sunuyoruz.
  • 40'ı aşkın çözümümüz var.
  • Altyapılar için M2M ve uç nokta çözümlerimiz var.
  • Bugüne kadar 95 teste girdik, 91'inde Kaspersky birinci oldu.
  • Bu yıl sonu hedefimiz kurumsalda %100 büyümek.

Türkiye'yi Yatırımda Radara Aldı

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Türkiye'nin sunduğu büyük potansiyel ile Kaspersky'nin yatırım radarına girdiğini belirterek, "Kaspersky yatırım için üç ana ülke belirledi: Hindistan, Brezilya ve Türkiye. En yüksek yatırımı bu üç ülkeye yapacak. Türkiye'ye hızlandırılmış büyüme programı uygulayacağız" dedi.


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